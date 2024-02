Grande Fratello, buone notizie: Garibaldi rientra nella casa dopo il malore | VIDEO

StrettoWeb

Un grande spavento, ma per fortuna senza conseguenze. La puntata del Grande Fratello di ieri ha portato in dote una bellissima notizia: Giuseppe Garibaldi è rientrato nella casa dopo il malore accusato venerdì e che ha spaventato gli altri concorrenti, legatissimi a uno dei partecipanti più amati di questa edizione. Garibaldi, concorrente di Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria), qualche settimana fa ha festeggiato il compleanno in studio alla presenza della famiglia e ballando la tarantella (con diversi compaesani al seguito).

Garibaldi ha fatto una sorpresa ai concorrenti, entrando nella casa all’improvviso. Prima, però, l’annuncio del conduttore Alfonso Signorini: “ho una gran bella notizia. Giuseppe Garibaldi sta bene, ci ha fatto prendere un bello spavento quando si è sentito male, ma è pronto a rientrare in casa e a ripartire con la sua avventura”, ha detto. Sulle sue condizioni aveva già aggiornato la stessa casa, con una breve nota sabato, e anche la famiglia, rassicurando sul suo stato di salute.

Poi, appunto, l’ingresso di Giuseppe, con un urlo liberatorio e un gran sorriso. Il giovane reggino è stato accolto da tutti con baci e abbracci: “mi siete mancati. La prima cosa che ho detto sabato, in ospedale, era che volevo rientrare subito perché siete voi la mia cura, ma ho dovuto fare qualche giorno di quarantena”. Commossa Anita, legata a Giuseppe da una profonda amicizia sin dalle origini e l’ultima a vederlo uscire dalla casa venerdì sera dopo il malore.

