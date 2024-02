Paura al Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi si sente male in diretta, interviene l’ambulanza

StrettoWeb

Attimi di paura questa sera al Grande Fratello. Il concorrente reggino Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore durante la diretta di Canale5 ed è stato necessario richiedere l’aiuto dell’ambulanza che è intervenuta immediatamente trasportando il trentenne in ospedale.

Le telecamere in diretta hanno mostrato i volti spaventati dei concorrenti per il malore accusato dal gieffino e in sottofondo si è anche sentita la voce di Marco Maddaloni che ha gridato preoccupato: “non toccategli il cuore“. Ancora non è chiaro cosa sia successo al concorrente reggino.

