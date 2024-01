Reggio Calabria al Grande Fratello, il compleanno di Garibaldi tra lacrime e tarantella

StrettoWeb

Giuseppe Garibaldi continua ad essere uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello. Tra i personaggi più amati, apprezzati e acclamati dentro la casa, da oltre tre mesi finisce al centro delle discussioni tra tarantella, tanti richiami alla sua Calabria, flirt con donne e grande simpatia. Proprio la sua Reggio, la sua Santa Cristina d’Aspromonte, nella puntata di ieri sera su Canale 5 gli ha fatto visita arrivando – con una folta rappresentanza di compaesani – negli studi. Motivo? Il suo 31° compleanno.

Il compleanno di Garibaldi al Grande Fratello: arrivano la famiglia e i compaesani

Il conduttore Alfonso Signorini, per l’occasione, ha voluto regalargli tante sorprese. La prima, la presenza della famiglia, con l’incontro. “Partire da Santa Cristina, paese di 500 abitanti a 7 ore da qui, fare il bidello e poi venire qui al Grande Fratello… ma chi me l’ha fatto fare. Ci sta Fiore, Zia Mimì, con dei fuochi durati mezz’ora sicuramente”, scherza Garibaldi. Poi… “freeze”, ed entrano in studio mamma e fratello di Giuseppe, Pasqualina e Nicola. “Tanti auguri! Le nostre strade si son divise nel corso degli anni: io Milano, tu Veneto, poi Piacenza, e siamo cresciuti, ma non saremo mai divisi perché c’è un filo che ci lega – dice il fratello emozionato”.

“Nonostante le distanze saremo sempre uniti, una bellissima famiglia. Da 4 mesi sei qui e i cambiamenti sono tanti, ma i tuoi valori non sono mai cambiati. Perché sei altruista, umile, onesto, un ragazzo che io ammiro. Se sono cresciuto, mi sono laureato, è grazie a te. Rimani sempre così, perché sei fortissimo, il numero uno”, conclude. Prima dello “stop freeze” e di un grande, caloroso ed emozionante abbraccio di Giuseppe coi due, a cui è letteralmente saltato addosso, visibilmente commosso. E il commento della mamma non può mancare. “Come lo vedo? E’ sciupato, non mangia”.

Garibaldi e la tarantella con Rebecca Staffelli

Poi Giuseppe è andato in mezzo al pubblico, dove c’erano i suoi compaesani, parenti e amici di Santa Cristina d’Aspromonte, che hanno voluto salutarlo. E alla fine altra sorpresa: quattro ragazzi di Santa Cristina d’Aspromonte sono entrati in studio con organetto e tamburello. Così è partita la tarantella e Giuseppe l’ha ballata con Rebecca Staffelli. “Rebecca l’ho vista poco, solo due volte, è una bella ragazza, so che si sposa, mi invito al suo matrimonio”.

