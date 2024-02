Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore? Il comunicato della casa

StrettoWeb

Grande paura ieri sera nella casa del Grande Fratello. Il concorrente Giuseppe Garibaldi – reggino di Santa Cristina d’Aspromonte – amatissimo e che di recente ha compiuto gli anni all’interno della casa, ha accusato un malore per cui è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza. Tensione e preoccupazione sia dentro la casa che fuori, con la famiglia e i tantissimi fan in attesa di notizie sulle sue condizioni.

La nota del Grande Fratello

Il Grande Fratello ha comunicato, attraverso una nota, lo stato di salute di Giuseppe, che per fortuna sta bene. “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”, ha scritto la casa in un comunicato.

Le rassicurazioni sui social

Anche sui social, Garibaldi ringrazia tutti per la vicinanza e l’affetto: “Dopo il grande spavento di ieri sera, vogliamo comunicarvi che Giuseppe sta bene; ha effettuato i dovuti accertamenti e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore, nella speranza di vederlo nella casa del Grande Fratello il prima possibile. Grazie a tutti per l’affetto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.