Vibo Valentia, al via i cantieri nel centro cittadino

StrettoWeb

In vista dell’avvio di due importanti cantieri nel centro cittadino, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha presieduto una riunione operativa in municipio con l’assessore ai Lavori pubblici, Carmen Corrado, il consigliere comunale Giuseppe Cuzzucoli, il dirigente del settore, i tecnici, il segretario generale e la Polizia municipale, al fine di individuare le misure in grado di limitare i disagi alla viabilità. A breve, infatti, saranno aperti due dei più importanti cantieri legati alla rigenerazione urbana: quello di piazza Martiri d’Ungheria e quello di piazza Luigi Razza.

“Innanzitutto – spiega il primo cittadino – abbiamo disposto l’implementazione del numero di agenti della Municipale su strada per meglio gestire eventuali criticità, ed anche per orientare la viabilità ed indirizzare gli automobilisti verso i parcheggi di piazza Campanella, che è quasi sempre vuoto, di piazza Spogliatore e di piazza del Lavoro. È giunto il momento per tutti noi cittadini e automobilisti di iniziare ad abituarci ad una logica di città che vada oltre la necessità di parcheggiare nel punto esatto di destinazione. Restituiremo tutte le piazze alla loro naturale vocazione, che è appunto – come accade in ogni parte d’Italia – quella di zona pedonale libera dal traffico e da veicoli in sosta”.

“Si è deciso di comune accordo con le imprese ed i direttori dei lavori – aggiunge l’assessore Corrado – di procedere per lotti e chiudere al transito solo le parti di cantiere interessate dai lavori, in modo tale da lasciare quanto più spazio possibile ai posti per le auto, sempre garantendo il massimo della sicurezza. Nel caso di piazza Martiri d’Ungheria, ad esempio, si è deciso di lasciare nella disponibilità delle auto tutta la striscia di parcheggi prospiciente la scuola Don Bosco, ed aprirla anche nel pomeriggio, a differenza di quanto avviene ora. Solo quando i lavori arriveranno in quel tratto si procederà con la chiusura completa. Analogo metodo verrà applicato in piazza Luigi Razza”.

Questi sono i due cantieri principali, che dovranno necessariamente partire in questo periodo: “in realtà – evidenzia il sindaco Limardo – anche altri cantieri avrebbero dovuto prendere il via in concomitanza con questi, ma proprio per limitare al massimo i disagi abbiamo chiesto alle ditte incaricate di poter posticipare l’avvio e scaglionarlo in maniera tale da non paralizzare la città. A breve procederemo con la stampa delle planimetrie di tutti i posti disponibili, che distribuiremo agli uffici e agli esercizi commerciali. Chiediamo la collaborazione della cittadinanza ed anche dei tanti pendolari che si recano nella nostra città per lavoro o altro”.