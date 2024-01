Turismo Made in Italy, Tropea tra le mete preferite

StrettoWeb

Turismi, Tropea continua a prestare l’immagine alle più importanti riviste nazionali ed internazionali del settore turistico. Con il celebre scoglio di Santa Maria dell’Isola, icona della destinazione Calabria nel mondo, la magia identitaria e distintiva del Principato è questa volta sulla prima pagina su TTG Italia magazine, la più importate testata giornalistica di riferimento per il mondo del turismo.

“Ribadiamo la nostra soddisfazione – dice il Sindaco Giovanni Macrì – per questa continua e spontanea attenzione mediatica, dedicata sia al nostro patrimonio naturale, sia all’esperienza di governo della bellezza che abbiamo messo in campo in sinergia con tutti gli attori locali, territoriali e regionali. Sono – scandisce – iniezioni sistematiche di reputazione qualificata su scala globale di cui beneficia la Costa degli Dei e la Calabria nel suo complesso”.

Turismo Made in Italy. Il mercato si trasforma: è, questo, il titolo dello speciale che descrive l’andamento dell’incoming italiano fotografato da Visit Italy, il canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, che ha lanciato il primo report dell’Osservatorio turismo, con un focus sul turismo del futuro. Sul TTG Italia, testata letta anche da agenti di viaggi, interessati ad approfondire i temi principali del comparto e a conoscere le principali novità di aziende e prodotti, si parla anche dell’indicazione di Tropea tra le 10 mete da non perdere nel 2024.