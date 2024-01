Tragedia a Capodanno: auto investe e uccide un uomo sulla ss18

StrettoWeb

Tragedia nella notte di San Silvestro in provincia di Cosenza: una persona è stata investita da un’auto ed è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, sulla ss18: la vittima è stata colpita da una vettura nei pressi dell’incrocio che porta alla zona marina di Cetraro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.