Taormina, De Luca: “ecco cosa abbiamo fatto nei primi 7 mesi di amministrazione”

“Un brindisi alla Città di Taormina in Piazza IX Aprile, un momento di riflessione sui primi mesi dell’amministrazione e di progettazione per il futuro. Una Marcia in più per Taormina non era uno spot elettorale, era una promessa, un impegno e possiamo dire senza temere di essere smentiti che basta guardarsi attorno per capire che abbiamo mantenuto l’impegno. Ed è solo l’inizio”, è quanto afferma il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“In appena 7 mesi di amministrazione abbiamo ottenuto risultati significativi: lotta all’evasione fiscale, aumento delle entrate, rispetto delle scadenze, e un’operazione efficace per uscire dal dissesto entro giugno 2024. Stiamo lavorando per smantellare ‘il sistema Taormina” e passo dopo passo stiamo ripristinando ordine e legalità nella macchina amministrativa“, rimarca De Luca.

“L’effetto De Luca ha dato i suoi frutti! Adesso tocca a tutti voi collaborare per ottimizzare il lavoro di tutta la squadra. Ringrazio tutti gli assessori, i consiglieri, gli esperti a titolo gratuito e gli impiegati comunali che stanno contribuendo a cambiare Taormina. Auguriamo a tutta la comunità un splendido 2024, ricco di progressi e soddisfazioni”, conclude De Luca.