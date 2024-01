Taormina, De Luca: “2023 anno intenso”

StrettoWeb

“Buon 2024 a tutti voi. Il 2023 è stato un anno intenso e contrassegnano da cose belle e meno belle! Nel 2024 Mi porto nel cuore solo le cose belle per poter garantire a tutti voi il massimo delle aspettative che riponete nei miei confronti”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

“Essere il Sindaco di Taormina è sicuramente tra le cose straordinarie che ha caratterizzato il 2023 e cercherò di ricambiare l’amore che i Taorminesi hanno manifestato nei miei confronti donando tutto me stesso per garantire la Marcia in più che Taormina merita”, conclude De Luca.