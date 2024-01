Da San Pier Niceto a Long Island, la storia di Mr Lamborghini oggi a Reggio Calabria

StrettoWeb

Oggi a Reggio Calabria, ripartirà la stagione Culturale di Incontriamoci Sempre, con la rassegna Calabria D’Autore. A partire dalle ore 16.00 ci sarà l’esposizione di auto sportive e d’epoca all’ingresso della sede ACI, in attesa della presentazione del libro, alle ore 17.30, “La favola di Joe Nastasi”, con la presenza dello stesso Nastasi, noto come “Mister Lamborghini” grazie alla sua intensa attività negli USA. L’introduzione è dall’autore Pino Chillemi e la conduzione a cura del Dott. Vincenzo Montemurro, noto Cardiologo e fine storico ed intellettuale Scillese. L’evento, in collaborazione con ACI Reggio, si svolgerà, eccezionalmente, nell’atrio della sede di dell’Automobil Club di Via De Nava.

Biografia di Joe Nastasi

Nastasi già da adolescente aveva la passione per i motori e trovò lavoro come apprendista in un’officina. Successivamente si trasferì a Brooklyn, Giuseppe Nastasi di San Pier Niceto, diventato Joe, cominciò la sua esperienza con una concessionaria Fiat. Nastasi fondò in soli due anni la sua ditta a Brooklyn, con il nome di “Milazzo Racing Car Corporation“. Periodicamente tornava in Italia, per comprare Ferrari e Maserati usate. La Lamborghini gli offrì la distribuzione delle auto nel mercato americano. Circa il 50% delle Lamborghini vendute in America usciva dalle concessionarie di Nastasi.