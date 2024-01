Sanremo 2024: in vendita i biglietti, i prezzi e dove acquistarli

StrettoWeb

A partire dal 23 gennaio si apre il click day per la vendita dei biglietti per tutti gli appassionati di Sanremo, che inizierà il 6 febbraio e sarà presentato da Amadeus. I prezzi varieranno a seconda delle serate e del settore specifico, oscillando tra i 110 euro e i 730 euro della finale.

Come acquistare i biglietti

I biglietti di Sanremo 2024 verranno messi in vendita sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com. Sulla piattaforma sarà possibile acquistare i biglietti per tutte e cinque le serate del 74° Festival di Sanremo, con un massimo di 2 titoli di ingresso a persona. Ci sarà anche la possibilità di un cambio di nominativo.

I prezzi

I prezzi dei biglietti di Sanremo 2024 varieranno in base alla serata e al settore del teatro. Per le prime 4 serate i biglietti singoli di platea costano 200 euro; 730 Euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale.