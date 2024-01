Reggio Calabria, Ripepi sulla Giunta comunale: “Falcomatà non ne azzecca una, è un bagno di sangue”

StrettoWeb

La nascita della nuova Giunta comunale di Falcomatà, dopo ben 74 giorni di attesa, sta scatenando una vera e propria bufera all’interno della maggioranza (?). In una diretta su facebook, il consigliere comunale e candidato sindaco, Massimo Ripepi, ha detto: “cari concittadini, non vi fare abbindolare dalle supercazzole del Centro/Destra e del Centro/Sinistra. In questa situazione precaria sono i cittadini ad andare di mezzo”.

“La nuova Giunta? Falcomatà non ne azzecca una, è un bagno di sangue senza precedenti. Sono 9 anni che abbiamo una cattiva amministrazione comunale. Il modello? De Luca. Quando fu sindaco di Salerno rivoluzionò la città”, rimarca Ripepi.

Poi annuncia: “farò una mozione di sfiducia contro Falcomatà e spero che la voti anche il Pd alla luce del duro comunicato stampa di oggi. Chiedo a tutti di scendere in campo, di occuparsi della cosa pubblica, dobbiamo migliorare le cose. Dal 20 gennaio partiremo con la nostra rivoluzione”, conclude Ripepi.