Reggio Calabria, Perpiglia (PSI): “basito dal comportamento di Falcomatà”

StrettoWeb

Il Vice Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano di Reggio Calabria, Antonio Perpiglia, è “rimasto basito dalla presentazione della nuova Giunta Comunale varata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Le sue parole hanno ricordato i non sensi di Gianni Rodari, perché ha rimosso tutta la vecchia Giunta tranne il suo delfino, pur riconoscendone meriti e lavoro svolto, da costoro, in questi anni, per riportare il Comune allo stato attuale di risanamento”.

Perpiglia si chiede: “qual è stato il motivo, che ha spinto il Sindaco ad azzerare la vecchia Giunta e a formare una incompiuta, dopo tanto tempo? Proprio per questo motivo i socialisti della Provincia di Reggio Calabria esprimono piena solidarietà alla Compagna Irene Calabrò che ha svolto con impegno, e con grande professionalità il suo mandato di Assessore, fino al momento della sua rimozione. Si esprime altresì, vicinanza a tutte le forze politiche, che senza un perché, sono state estromesse dalla vita Amministrativa della Città, dopo aver contribuito alla vittoria elettorale del Sindaco. Oggi, si è determinata una situazione politica abbastanza incresciosa, che merita una approfondita riflessione”, conclude.