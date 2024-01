Reggio Calabria, domani conferenza stampa di Forza Italia: “comune ostaggio dell’incapacità del Centro/Sinistra”

StrettoWeb

A seguito dell’annuncio della nuova “semi Giunta” Falcomatà e delle conseguenti ripercussioni negative sulla vita pubblica di Reggio Calabria, è indetta per domani, domenica 7 gennaio, una conferenza stampa riguardo le ultime incredibili vicissitudini del Comune, ostaggio di una sempre più evidente incapacità politica ed amministrativa del Centro/Sinistra. L’incontro con i giornalisti si terrà alle ore 11:00 presso la sede del Coordinamento azzurro, in via Quartiere militare 20.

Interverranno i Consiglieri del Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, ed il Coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro.