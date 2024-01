Reggina, vigilia di Fenice-San Luca. Trocini fa la conta di recuperati e infortunati. E su Adejo…

StrettoWeb

Vigilia di Fenice Amaranto-San Luca. Seconda gara di fila al Granillo per la squadra dello Stretto, che dovrà fare a meno di capitan Barillà per squalifica. Mister Trocini ha parlato alla stampa alla vigilia. “Affrontiamo una squadra in salute, che viene da due vittorie e quattro pareggi, con soli due gol subiti. Noi però stiamo bene, al di là di qualche infortunio. E’ convinta, è in crescita”. Sugli infortunati: “Mungo e Porcino sono recuperati, mentre Rosseti pensavo che fosse a disposizione, ma non ha recuperato ancora. E’ un pelo più grave di quanto ci aspettavamo. Renelus è lungo, ha avuto un infortunio importante”.

Trocini poi conferma le voci su un possibile arrivo di Adejo, cresciuto calcisticamente alla Reggina e tra gli ultimi figli del Sant’Agata. Adejo è fermo da un anno, l’ultima partita l’ha giocata a gennaio 2023. Svincolato, è pienamente da recuperare dal punto di vista fisico. “E’ partito Aquino, abbiamo bisogno di quattro difensori centrali. Diciamo che Adejo è vicino, non c’è ancora l’ufficialità. E’ un giocatore che sicuramente alza il livello del nostro reparto difensivo. Vive a Reggio, vuole stare qua per quest’anno e per il prossimo”, ha aggiunto Trocini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.