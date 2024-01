Reggina, seconda entrata per la Fenice: ufficiale l’Under Ardit Lika

StrettoWeb

Secondo movimento in entrata ufficiale per la Fenice Amaranto, a qualche settimana dall’arrivo di Renelus. Dopo le numerose risoluzioni di queste settimane, annunciato l’arrivo di Ardit Lika. Qualche giorno fa su StrettoWeb scrivevamo di imminenti ufficialità, tra cui un portiere e un attaccante. Ecco il primo annuncio. Ardit Lika è un attaccante italo-albanese classe 2004 che si lega al club fino a fine stagione e indosserà la maglia n° 11.

Chi è Ardit Lika

Nato a Cecina l’1 giugno 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Livorno, per poi trasferirsi alla Sampdoria, dove ha preso parte ai campionati “Allievi” e “Primavera 1”. Nella stagione 22/23 ha indossato la maglia dell’Arzachena, dove ha collezionato 14 presenze e realizzato tre reti. Trasferitosi all’Aglianese Calcio, in questa prima parte della stagione – tra Campionato e Coppa Italia – ha collezionato 17 presenze, realizzando due reti e un assist. All’età di 17 anni è stato convocato nella nazionale albanese under 19, dove ha collezionato tre presenze.