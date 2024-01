Reggina, la Fenice Amaranto ufficializza il terzo nuovo arrivo: è un altro under

StrettoWeb

Sul calciomercato si muove solo tra gli under, la Fenice Amaranto. D’altronde, la società è stata chiara. Anche se il primo posto è ormai compromesso, non si faranno grossi sforzi over in queste sessioni invernali. Spazio solo a qualche piccolo movimento giovane, senza stravolgimenti, e alla risoluzione con più di qualche “lusso per la categoria”.

E così, dopo Renelus e Lika, due giocatori offensivi, ecco l’ufficialità per un difensore. E’ Vincenzo Mattia Rana, calciatore provniente dal Bari che in questa prima parte di stagione ha giocato alla Cavese, scendendo però in campo praticamente mai, solo tre volte. “Difensore classe 2005, arriva in prestito temporaneo dal Bari. Nato a Barletta, Vincenzo cresce nel settore giovanile del Bari. Nella stagione 2022/23 indossa la maglia del Milan under 18, con cui colleziona 16 presenze. Nella prima parte di questa stagione colleziona tre gare con la Cavese. Indosserà la maglia n. 28″.