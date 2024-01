Previsioni Meteo Enna per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per giovedì 4 gennaio ad Enna promettono una giornata stabile e piacevole. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 25% e il 63%. Le temperature si manterranno intorno ai 5.8°C, con una leggera percezione di freddo attorno ai 4.4°C. Il vento soffierà a velocità moderata, oscillando tra i 6.9 e gli 8.1 chilometri orari provenendo dall’ovest. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà costante intorno all’85-88%, con una pressione atmosferica di circa 1017hPa.

Al sorgere del sole, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa all’1%, per poi aumentare leggermente fino al 37% durante la mattina. Le temperature lievemente aumenteranno, arrivando a 10°C. Il vento si manterrà costante dall’ovest-nordovest, con velocità comprese tra i 6.4 e gli 11 chilometri orari. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità calerà leggermente al 77%, con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i 16.9°C, con una percezione di caldo intorno ai 16°C. Il vento aumenterà leggermente sia in velocità che in direzione, provenendo sempre dall’ovest-nordovest con raffiche fino a 22.9 chilometri orari. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità diminuirà al 49%.

Con il passare delle ore, durante la sera, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa al 1%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i 8.0°C. Il vento diminuirà leggermente di intensità e la direzione si sposterà a nordovest. Le precipitazioni continueranno a mancare, mentre l’umidità si attesterà intorno all’83%, con una pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per giovedì 4 gennaio ad Enna prospettano una giornata tranquilla, con cielo sereno e temperature gradevoli. Sia le precipitazioni che il vento saranno assenti, rendendo la giornata adatta per svolgere attività all’aperto e godersi il tempo in tutta tranquillità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 5.8° perc. 4.4° Assenti 6.9 O max 6.8 Ponente 85 % 1018 hPa 1 nubi sparse 5.8° perc. 4.4° Assenti 6.9 O max 6.8 Ponente 84 % 1018 hPa 2 nubi sparse 5.8° perc. 4.2° Assenti 7.2 O max 6.9 Ponente 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse 5.7° perc. 4° Assenti 7.7 O max 7.5 Ponente 83 % 1017 hPa 4 nubi sparse 5.7° perc. 4° Assenti 7.9 O max 8.1 Ponente 86 % 1017 hPa 5 nubi sparse 5.8° perc. 4.4° Assenti 6.9 O max 7.1 Ponente 88 % 1017 hPa 6 nubi sparse 6.1° perc. 4.7° Assenti 7.2 ONO max 7.1 Traversone 89 % 1017 hPa 7 cielo sereno 7.1° perc. 5.8° Assenti 7.1 ONO max 7.3 Traversone 88 % 1018 hPa 8 cielo sereno 10° perc. 9.1° Assenti 6.4 ONO max 8.9 Traversone 77 % 1018 hPa 9 cielo sereno 12.5° perc. 11.6° Assenti 7.3 ONO max 11 Traversone 68 % 1017 hPa 10 cielo sereno 14.3° perc. 13.4° Assenti 8.8 O max 16.1 Ponente 61 % 1017 hPa 11 cielo sereno 15.8° perc. 14.9° Assenti 12.4 ONO max 21.5 Traversone 56 % 1016 hPa 12 cielo sereno 16.7° perc. 15.8° Assenti 16.2 ONO max 23.4 Traversone 51 % 1015 hPa 13 cielo sereno 16.9° perc. 16° Assenti 16.8 ONO max 22.9 Traversone 49 % 1014 hPa 14 cielo sereno 16.6° perc. 15.6° Assenti 15.8 ONO max 20.7 Traversone 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno 15° perc. 14° Assenti 12.1 ONO max 20.8 Traversone 58 % 1015 hPa 16 cielo sereno 11.4° perc. 10.5° Assenti 8.3 ONO max 10.4 Traversone 71 % 1015 hPa 17 cielo sereno 10° perc. 9.5° Assenti 5.7 ONO max 7.1 Traversone 79 % 1016 hPa 18 cielo sereno 9.2° perc. 8.9° Assenti 4.9 NO max 5.6 Maestrale 82 % 1016 hPa 19 cielo sereno 8.8° perc. 8.8° Assenti 4.4 NNO max 4.9 Zefiro 83 % 1017 hPa 20 cielo sereno 8.5° perc. 8.5° Assenti 3.8 NNO max 4.4 Zefiro 84 % 1017 hPa 21 cielo sereno 8.2° perc. 8.2° Assenti 3.5 NO max 4.1 Maestrale 84 % 1017 hPa 22 cielo sereno 8.1° perc. 8.1° Assenti 3.7 NO max 4.1 Maestrale 84 % 1017 hPa 23 cielo sereno 8° perc. 8° Assenti 3.5 ONO max 3.7 Traversone 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:11