Pozzolo, primi provvedimenti: sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia

Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. A deciderlo l’ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti parlamentari. “L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’on. Emanuele Pozzolo”, recita la nota del capogruppo del partito alla Camera, Tommaso Foti.

Caso Pozzolo, ancora troppe ombre e misteri sulla sparatoria di Capodanno

Ancora troppe ombre e misteri sulla vicenda che ha coinvolto il deputato nella sera di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. Da una sua pistola, mostrata ad alcuni presenti, sarebbe partito involontariamente un colpo verso Luca Campana, 31enne elettricista. Sono stati ascoltati vari testimoni, ma i misteri rimangono proprio alla luce delle tante versioni. Rimane ancora il dubbio, tra l’altro, su chi abbia fatto partire il colpo. Pozzolo ha immediatamente smentito possa essere stato lui, alcuni testimoni hanno affermato di aver visto la pistola e di aver visto partire il colpo, ma non si da chi.

Sul fronte politico, sin da subito la Premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si era mostrata irritata sull’accaduto, non nascondendo possibili conseguenze. Che sono adesso arrivate con la sospensione del deputato dal gruppo alla Camera.