Ponte, Europee, Cateno De Luca, Laura Castelli: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Grillina convinta, successivamente scissionista con Luigi Di Maio, parlamentare e per ben due volte Viceministro, Laura Castelli oggi è il presidente di Sud chiama Nord, il movimento politico di Cateno De Luca, sindaco di 4 comuni e più volte deputato regionale. In un’intervista su “La Repubblica”, Castelli speiga: “perchè sono uscita dal M5S? Non condividevo la linea e con Di Maio ho ancora un ottimo rapporto”.

Castelli: “mio marito è consulente di De Luca”

“Avevo deciso di dedicarmi al lavoro ma quando De Luca mi ha proposto di lavorare con lui non ho potuto dire no. Mio marito? E’ consulente per la comunicazione del sindaco di Taormina”, rimarca Laura Castelli.

Castelli sull’intesa con Pd e M5S

“Intesa con Pd e M5S? Cateno merita di essere il prossimo presidente della regione siciliana, si sta lavorando in questa direzione, il primo banco di prova è stata la manovra all’Ars quando le opposizioni hanno lavorato unite”, rimarca Laura Castelli.

Castelli sulle Europee

“Le Europee? Possono creare un nuovo scenario anche a livello nazionale e noi possiamo eleggere un europarlamentare. Ci sono delle discussioni in corso. Candidatura? Sono a disposizione”, sottolinea Laura Castelli.

Castelli: “il Ponte non è una priorità”

“Il Ponte? Non è una priorità, prima vanno fatto le autostrade e le ferrovie poi si può ragionare. E’ sbagliato toccare i fondi di sviluppo e coesione”, evidenza Laura Castelli.