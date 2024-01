Pillon (Lega) accusa: “in Parlamento si drogano in troppi. E sulle donne…”

StrettoWeb

“Purtroppo non sono pochi ma non posso azzardare numeri, però diciamo che in troppi si drogano“. Lo ha dichiarato Simone Pillon, esponente della Lega ed ex senatore, ospite del web talk KlausCondicio di Klaus Davi in onda su Youtube. “Sono assolutamente sicuro che qualche collega si faccia di droga. Ad alcuni di questi colleghi che lo ammettono pubblicamente e lo rivendicano con orgoglio io mi sono permesso di dire: “Scusate, noi chiediamo che si faccia la prova del palloncino, il test antidroga a chi deve guidare un’automobile, penso anche che chi deve guidare un Paese dovrebbe essere pulito e non avere sostanze stupefacenti addosso“, ha aggiunto Pillon.

Pillon: “donne non fanno figli per egoismo”

“C’è un grande aspetto individualistico e quindi anche egoistico ma che è figlio di un ormai comune modo di sentire: perché il figlio è un peso, perché il figlio ti toglie, perché il figlio ti limita, perché il figlio non ti permette lo sviluppo della tua carriera. E dopo si ritrovano a 40 anni che non possono più avere figli perché nel frattempo la natura sostanzialmente ha preso il sopravvento e vanno a fare la fecondazione assistita o peggio ancora l’utero in affitto! Ma soprattutto, manca la speranza. Siamo una società decadente, in discesa, dove certi valori non sono più riconosciuti come tali”. Lo ha dichiarato Simone Pillon, esponente della Lega ed ex senatore, ospite del web talk KlausCondicio di Klaus Davi in onda su Youtube