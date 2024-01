Palmi, il rapporto tra scienza e mondo antico: l’autrice Paola Radici Colace incontra gli studenti

StrettoWeb

Il 12 gennaio, presso la sala consiliare di Palazzo San Nicola in Palmi, una rappresentanza del Liceo Alvaro ha preso parte all’incontro con la dott.ssa Paola Radici Colace, autrice del “Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma”, nell’ambito della rassegna “Narrazioni Metropolitane. Festival del libro e della letteratura”, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La dott.ssa Radici Colace ha presentato il terzo volume di questa poderosa opera sul rapporto tra scienza e mondo antico, pubblicata da Fabrizio Serra Edizioni, dall’eloquente sottotitolo “I classici e la nascita della scienza europea”. L’evento, sotto l’egida della MetroCity e del Comune di Palmi, si è svolto sotto forma di ricco e articolato dialogo a più voci.

Incontro tra l’autrice Colace e gli studenti a Palmi: chi è intervenuto

Dopo i saluti istituzionali del sindaco della città pianigiana, avv. Giuseppe Ranuccio, e l’introduzione della dott.ssa Lorely Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, accompagnati dall’acuta moderazione del prof. Giuseppe Cananzi (direttore del DiGiEs dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria), hanno dialogato con l’autrice il prof. Giuseppe Solaro, co-curatore del volume, ordinario di Filologia classica presso l’Università di Foggia, la prof.ssa Maria Luisa Chirico, già ordinario di Filologia Classica presso l’Università della Campania “L. Vanvitelli”, il prof. Antonio Pugliese, già ordinario di Clinica Medica Veterinaria presso l’Università di Messina, l’avv. Giuseppe Verdirame, direttore dell’ISEP (Istituto Superiore di Studi Giuridici) di Reggio Calabria, il prof. Giuseppe Gembillo, già ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Messina, il dott. Fabrizio Serra, editore del volume, e la dott.ssa Giulia Tozzi, redattrice della Fabrizio Serra Editore. Ha concluso i lavori della mattinata la prof.ssa Anna Maria Urso, ordinaria di Filologia classica presso l’Università di Messina e collaboratrice del volume.

I temi del dialogo

La presentazione, che ha suscitato vivo interesse tra studenti e docenti, ha illustrato la genesi della scienza europea nel mondo classico, restituendo un affresco lontano dall’immagine comune di un’antichità greco-romana eccelsa nelle creazioni artistiche, letterarie, filosofiche e giuridiche ma lontana dagli interessi tecnico-scientifici. Pur nella distanza tra scienza antica e moderna, il lavoro di Radici Colace e colleghi ha messo in evidenza la vivacità e la ricchezza epistemologica e tecnologica del mondo greco e romano, attraverso una sapiente e certosina ricognizione dall’elevatissimo valore scientifico. Il dizionario, che avrà un quarto volume, sarà negli anni a venire un prezioso strumento di consultazione per tutti gli studiosi delle antichità classiche.

“Va dato merito alla Città Metropolitana e al Comune per aver organizzato un evento di spessore e alla Dirigente scolastica dell’Einaudi-Alvaro, Eva Raffaella Nicolò, per aver accolto l’invito dell’amministrazione comunale palmese nell’interesse dell’alta formazione culturale degli studenti”, dicono gli organizzatori con soddisfazione in una nota.