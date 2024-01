Palermo come Barcellona, così la città si gode il molo trapezoidale | FOTO

StrettoWeb

Se hai il mare, ma il mare non lo sfrutti, allora hai perso buona parte del tuo fascino. Ed è pur vero che Palermo è capoluogo di una delle Regioni più belle d’Italia; ed è pur vero che Palermo è una delle città più grandi d’Italia; ed è pur vero che Palermo è tanto. Ma, senza mare, è “meno tanto”. Da ottobre 2023, però, Palermo emula Barcellona, fa nuovamente “pace” col suo mare e fa godere ai palermitani e ai turisti uno spazio nuovo, bellissimo, aperto alla città. E’ quello del suo rinnovato Porto, del molo trapezoidale inaugurato qualche mese fa.

Il molo trapezoidale di Palermo: prima degrado, ora fascino

Un’area riqualificata, prima oggetto di degrado e oggi centro del bello, del lusso, del fascino. Su StrettoWeb lo abbiamo definito “miracolo”, evidenziando che anche nel nostro Sud le cose si possono fare – e pure bene – nonostante i tantissimi problemi ben noti. Perché Palermo sarà anche caotica e trafficata, sarà anche sporca e travolta dall’immondizia, ma – come detto su – è tanto. E quando è tanto, e riabbraccia anche il suo mare, diventa… tantissimo.

La bellissima fontana danzante del molo trapezoidale di Palermo: è la più grande d’Europa

Come Barcellona, dicevamo. Perché l’atmosfera è quella. Strutture nuove e lussuose; affascinanti locali dove mangiare e bere affacciati al mare; un’ampissima area verde che “guarda” la città. E, davanti, una bellissima fontana zampillante e danzante, la più grande d’Europa, al centro di uno specchio d’acqua di 8.500 metri quadrati.

Non solo bellezza, ma anche funzionalità. Con le ristrutturazioni e gli ampliamenti, il molo trapezoidale di Palermo diventa l’unico Porto siciliano in grado di far attraccare – per capacità – 14 megayacht da 80 metri, con la presenza del vicino Marina Yachting. Quasi 1 milione, nel 2023, i crocieristi che hanno attraccato nel capoluogo siciliano. E sicuramente saranno molti e sempre di più.

Prima ancora che dai turisti, dicevamo, questa nuovissima e bellissima struttura viene goduta dai palermitani stessi, che soprattutto nei mesi estivi possono sfruttare la lunghissima passeggiata che conduce fino alla fine del centro, al murales di Falcone e Borsellino, solo “base” di una città che riabbracciando il suo Porto si eleva fin su a teatri, chiese e cattedrali. E che ora ritrova un suo grande “amico”. Perché una città con il mare può essere bella. Ma se c’è il mare e viene anche sfruttato, allora diventa bellissima…