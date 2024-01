Montebello, grande partecipazione alla Messa in onore di Sant’Antonio: poi Processione e visita a un ragazzo malato | FOTO

StrettoWeb

Una grande partecipazione alla Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate a Montebello Jonico, a Reggio Calabria. Durante l’omelia il parroco Don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola di Dio, si è soffermato sulla figura di Sant’Antonio. Il Prete si è rivolto ai fedeli dicendo: “onoriamo Sant’Antonio Abate come un grande modello di preghiera, poiché si dedicò alla preghiera tutta la vita, su centosei anni di vita, la maggior parte sono stati vissuti in preghiera! Il tempo della preghiera è un tempo che non bisogna trascurare mai – afferma il parroco – e Sant’Antonio oggi ci ricorda di mettere Dio sempre al primo posto”.

Subito dopo la Santa Messa, si è svolta una breve processione, al termine della quale i presenti hanno vissuto un momento di convivialità. A conclusione delle celebrazioni, sia a Montebello che a Masella, sono seguiti il bacio della reliquia che la benedizione degli animali. La reliquia di Sant’Antonio Abate ha, anche, fatto visita a Salvatore, un ragazzo della borgata di Masella affetto da una malattia rara, che lo costringe a casa allettato. Ma, nonostante le sue sofferenze, Salvatore continua ad avere una fede grande e salda.

