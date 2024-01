Messina, al via la distribuzione dell’acqua in città: lavori conclusi prima del previsto

StrettoWeb

A Messina sta tornando l’acqua. “Conclusi con successo prima delle 24 ore previste i lavori sulla condotta adduttrice del Fiumefreddo. Ringrazio la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione dimostrate durante i lavori”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“L’erogazione è stata ripristinata in alcune parti della città già dalle prime ore di questa mattina e si normalizzerà nelle prossime ore. Vi chiedo ancora un po’ di pazienza e ringrazio Amam, tutte le imprese, i tecnici egli operai che hanno lavorato con professionalità affinché tutto si potesse concludere anche in anticipo rispetto al tempo previsto. Vi ricordo che è attivo il Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 8:00 e fino alle 24:00 contattabile al numero telefonico 090-22866 per continuare a dare tutto il supporto alla cittadinanza”, conclude Basile.

