Messina, sabato la presentazione dell’opera dell’imprenditore Roberto Lo Russo

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina ha organizzato per il prossimo sabato 13 Gennaio alle 10 nella Sala Convegni dell’Ordine Commercialisti della città dello Stretto, in via Santa Maria Alemanna, 25, la presentazione del nuovo libro del noto imprenditore Roberto Lo Russo, ‘Il vangelo del change management. Cambiare il modello di business con l’aiuto del vangelo’, edito da Edizioni Ares. Saranno presenti oltre all’autore, il Presidente dell’Ordine Francesco Vito, interverrà il prof. Dario Latella Ordinario di Diritto Commerciale Università di Messina e modererà l’incontro Maria Felicita Crupi Direttore Amministrativo IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.

L’autore nella sua opera si chiede in particolare cosa caratterizza società ed economia del terzo millennio? Secondo Russo è il cambiamento. Ad un livello di complessità e ad una velocità mai visti prima. Bisogna preoccuparsi di perseguire la sostenibilità ambientale, adattarsi alla giungla economico-culturale della globalizzazione, all’irruenza delle nuove tecnologie. E poi fare i conti con nuovi modelli, stili di vita, possibilità e quant’altro. Tutto questo, quando ci si trova a dover mandare avanti un’impresa, può spaventare. Una “ricetta” che permetta all’imprenditore di accogliere e gestire al meglio tutta quella fluidità ed incertezza secondo Roberto Lo Russo c’è ed è possibile trarla dal Vangelo. Non in quanto testo religioso, ma come strumento pratico.

Il libro difatti, nasce da una approfondita riflessione sull’esercizio delle virtù umane nel governo di una impresa e quindi sulla necessità di un importante cambiamento dello stile di leadership e dell’intera organizzazione. Il tema del cambiamento è alquanto intrigante e delicato perché, ci sono alcuni che producono benefici, e altri che producono malefici. Ma è ancora più importante sapere che questi cambiamenti non hanno conseguenze solo per noi o per chi è più vicino a noi. Hanno un effetto sistemico con conseguenze che si propagano rapidamente nei modi, contesti e luoghi ai quali non avremmo mai pensato prima.

Il libro aiuta a conoscere come gestire quei mutamenti che si possono attuare per meglio affrontare l’attuale cultura del relativismo ed il modello economico predatorio guidato dal Finanz-Capitalismo e dal Tecno-Capitalismo. Il libro contiene il sogno è che le imprese possano cambiare ed impegnarsi a ricostruire il “paradiso” che è stato saccheggiato e deturpato. Il sottotitolo “cambiare il modello di business con l’aiuto del vangelo” descrive il vero obiettivo di quest’opera: imparare dal vangelo come cambiare le nostre imprese per essere utili all’umanità e generare un progresso per tutti.

Biografia

L’autore Roberto Lo Russo. Imprenditore. Sposato, 5 figli, 66 anni ancora impegnato, con il suo lavoro, a realizzare la parte di Bene Comune che gli compete. In 40 anni di attività ha gestito oltre 300 progetti di cambiamento – innovazione di processo, tecnologica, organizzativa e di marketing – per piccole e medie imprese, enti pubblici, organizzazioni no profit, e partiti politici. Sempre in movimento, ad oggi conta più di 100 conferenze su diversi temi, sociali ed economici, oltre a quelle utili a presentare le sue pubblicazioni. Ha pubblicato più di 15 libri in questi anni.