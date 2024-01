Messina, il Ministero dice sì alle assunzioni e ai nuovi concorsi: “è una data storica”

StrettoWeb

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali si è riunita ieri al Viminale. Nel corso dell’incontro, presieduto dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sono state valutate delibere e altri atti relativi al personale e alla gestione finanziaria degli stessi enti. Durante la seduta sono state esaminate 22 delibere presentate dalla città metropolitana di Catania e da altri 19 comuni. Esaminata con esito favorevole l’istanza presentata dal Comune di Messina.

Messina, Basile: “giornata storica”

“Il Comune di Messina inizierà ad assumere oltre 500 dipendenti tra personale tecnico amministrativo e personale di Polizia Municipale. È una data storica perché la strategia che è stata iniziata con il piano di riequilibrio del 23 novembre 2018 targato Cateno De Luca ha apportato ad avere oggi questo grande risultato. Qualcuno diceva che il sindaco bisogna saperlo fare e credo che i fatti dimostrino che dal 2018 Messina ha dei sindaci che sanno fare il loro lavoro”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

Fratelli d’Italia: “esprimiamo soddisfazione”

“Esprimiamo soddisfazione per il nulla osta alle assunzioni e ai nuovi concorsi da parte della COSFEL ringraziando anche la Presidente, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro che avevamo incontrato a Roma lo scorso 15 dicembre proprio per chiedere spiegazioni sul rinvio dell’esame della documentazione a gennaio”. Si pronunciano così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò sull’esito giunto stamani dalla Commissione di Stabilità Finanziaria degli Enti Locali.

“Ci preme ricordare che il gruppo di Fratelli d’Italia – affermano i tre consiglieri – nonostante sia all’opposizione, ha rinunciato per il secondo anno consecutivo ai termini dei 20 giorni concessi ai sensi del TUEL ai consiglieri comunali per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, a dimostrazione del nostro reale interesse politico sul buon esito della vicenda. Ci auguriamo adesso – concludono Gioveni, Currò e Carbone – che si proceda abbastanza spediti sulle procedure di contrattualizzazione e di varo dei restanti bandi (con in primis quello dei 100 agenti) perché, oltre all’emergenza viabilità, molti servizi al cittadino (sia tecnici che amministrativi) necessitano essere potenziati”.