Messina, caos bollette AMAM. L’accusa di Romeo: “disparità di trattamento. Ecco cosa chiedo”

Il Vice Presidente della Terza Municipalità Sebastian Romeo (Fratelli d’Italia) ha inviato una nota al Sindaco Federico Basile, all’assessore Caminiti e alla Presidente dell’AMAM Dott.ssa Loredana Bonasera, al fine di chiedere uno sconto nelle bollette poiché sostiene vi sia una disparità di trattamento. Il Consigliere, nella nota, prende atto del fatto che l’Amministrazione Comunale, attraverso la Sua Azienda Partecipata, si stia impegnando seriamente a migliorare le prestazioni, garantendo un più agevole accesso del cittadino ai servizi AMAM anche attraverso la realizzazione di sportelli all’interno delle sedi nelle sei Municipalità.

Bollette AMAM Messina, Romeo: i dubbi di Romeo

“Sebbene – dichiara – ancora il servizio risulti marginale ed insufficiente per il numero esiguo di giorni disponibili”, ne apprezza la bontà e la disponibilità. “A fronte però della programmazione di lavori che riguarderanno la rete dei sottoservizi idrici, che cagionano seri ed ulteriori disagi a molti utenti, in special modo a tantissimi residenti della Terza Municipalità – scrive Romeo – non si comprende il motivo per cui gli stessi utenti ricevano delle bollette molto esose che si riferiscono a partite pregresse per le quali molti stanno già verificandone la legittimità”.

Lo scrivente dichiara di “aver apprezzato il gesto di responsabilità nel prevedere il differimento dei lavori previsti per lo step di interruzione idrica programmato dal 15 al 17 dicembre u.s., come d’altronde aveva richiesto il Capogruppo al Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, in vista delle festività natalizie. Tuttavia – continua Romeo – visti i criteri e le modalità con cui avviene la distribuzione idrica nel territorio, si chiede, se possa considerarsi corretto, attribuire la medesima quota di pagamento, a ciascuna utenza, nonostante la disparità di trattamento dovuta alle diverse modalità di erogazione idrica”.

Romeo: “la gente si serve di autoclavi e serbatoi, chiedo una scontistica”

In pratica, sottolinea che “in alcune zone della città l’erogazione idrica avviene con una frequenza costante durante le 24 ore giornaliere, mentre in alte zone l’erogazione dell’acqua risulta garantita solo per 4/5 ore al giorno ed a volte con scarsa pressione come avvenuto nelle ultime settimane”. Afferma Romeo che “per affrontare la carenza di erogazione idrica, numerosi cittadini sono costretti a sostenere ingenti costi per far fronte all’installazione e alla manutenzione di autoclavi, serbatoi e sistemi di spinta dell’acqua, indispensabili per l’utilizzo della stessa al fine di soddisfare le esigenze primarie dei propri nuclei familiari”. Pertanto il Consigliere chiede “l’opportunità di predisporre quanto necessario al fine di garantire una scontistica sulle bollette AMAM, in modo da alleviare, anche solo marginalmente, tali disagi ai cittadini coinvolti da tale problematica”.