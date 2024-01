Messina, annuncio di calciomercato: arriva un attaccante

StrettoWeb

A qualche giorno dal colpaccio di Caserta, e in attesa di ospitare il Taranto dell’ex Ezio Capuano (che però non sarà in panchina, squalificato dopo un pugno alla porta e dieci bestemmie), il Messina si muove sul calciomercato. Sempre a piccoli passi, sui giovani, in prestito, senza particolari sussulti, al netto del ritorno di Rosafio. Così Sciotto, almeno per ora, vuole pianificare una salvezza in Serie C che sembra meno ripida rispetto a un anno fa, quando fu costretto a intervenire in maniera massiccia su una situazione disperata.

Tornando al calciomercato, la società peloritana ha annunciato l’ingaggio dell’esterno offensivo Sabino Signorile. Il classe 2002 arriva in prestito secco fino al 30 giugno 2024 dall’Audace Cerignola.

