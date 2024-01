Il Messina ci ha preso gusto: seconda vittoria di fila, battuto anche il Taranto dell’ex Capuano (1-0)

StrettoWeb

Il Messina ci ha preso gusto. La squadra di Modica conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio di Caserta. Allo stadio Franco Scoglio battuto per 1-0 il Taranto dell’ex Ezio Capuano, squalificato. Pugliesi tra l’altro in lotta, così come la Casertana, tra zona playoff e promozione, comunque ora lontana. Mattatore del match del San Filippo è Zunno, che segna il gol decisivo all’ora di gioco. Poco dopo il vantaggio, strada in discesa per i siciliani, a causa dell’espulsione al tarantino Bifulco.

Così, in superiorità numerica, il Messina porta a termine la sfida, conquista i tre punti, prova a uscire dalla zona calda e strizza addirittura un occhio al 10° posto (playoff), a meno quattro punti. I peloritani dimostrano il buon momento di forma nelle ultime settimane: dato importante, quello sulla porta inviolata nelle ultime due partite.

Risultati Serie C girone C, 22ª giornata

Brindisi-Audace Cerignola 1-1

Crotone-Virtus Francavilla 1-1

Foggia-Avellino 1-3

Messina-Taranto 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 44

Avellino 41

Crotone 39

Picerno 38

Casertana 28

Taranto 27

Benevento 36

Audace Cerignola 32

Latina 30

Sorrento 29

Potenza 29

Catania 28

Giugliano 28

Foggia 25

Messina 25

Turris 20

Monopoli 19

Virtus Francavilla 18

Brindisi 15

Monterosi Tuscia 14

