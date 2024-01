Maltempo, annullato il presepe vivente di Ortì

StrettoWeb

La Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Ortì e il Parroco Don Giovanni, sono “rammaricati nel comunicare che a causa del maltempo previsto per la giornata di domani 6 gennaio 2024, l’ evento organizzato per la chiusura del “Presepe Vivente Medioevale” è stata annullato”.

Tutta la comunità parrocchiale, il Parroco Don Giovanni e il direttore artistico Giuseppe Emilio Bruzzese ringraziano “di cuore tutti coloro che hanno preso parte all’ evento, e anche coloro che, da lontano e attraverso i social hanno apprezzato il lavoro svolto. Grazie a questa bellissima esperienza sia artistica che religiosa, in futuro non mancheranno nuovi progetti che coinvolgeranno il borgo di Ortì”.