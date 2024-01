“La Storia”, oggi la seconda serata Rai della serie con protagonista una emigrante calabrese: le anticipazioni

StrettoWeb

Questa sera, 15 gennaio, va in onda la seconda serata della serie Rai “La Storia”, riproposizione cinematografica dello storico romanzo del 1974 della scrittrice Elsa Morante. Grande successo nella prima serata, lunedì scorso, con i primi due episodi della fiction che vede protagonista l’Insegnante Ida Ramundo, vedova Mancuso (Jasmine Trinca), una emigrante calabrese che insegna a Roma ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ida, che vive con il proprio figlio adolescente Nino – convinto fascista – viene violentata da un soldato e dà alla luce il piccolo Giuseppe, poi Useppe. La prima serata si conclude con la partenza di Nino al fronte e con i bombardamenti su Roma, che distruggono la casa di Ida.

La Storia, le anticipazioni della seconda serata

La seconda serata, con gli episodi 3 e 4, si apre con la disperazione di Ida, che ha perso tutto, ovvero la casa e il cane Blitz, travolto dai bombardamenti. La donna, con il piccolo Useppe, scappa così dal quartiere San Lorenzo e trova rifugio in un capannone di Pietralata insieme a Giuseppe Cucchiarelli, che per Useppe diventa Eppetondo, da Giuseppe secondo. Nel rifugio è presente una divertente e accogliente grande famiglia napoletana, che accoglie anche Nino, il quale dopo anni torna dalla madre. Nino non è più fascista, ma è diventato partigiano, in seguito all’armistizio che mette di fronte la Resistenza – unita agli alleati – e il resto d’Italia, guidata ancora da un redivivo Mussolini insieme ai tedeschi. E così che Ida scopre i treni ammassati di ebrei, catturati dai tedeschi. E intanto, come promesso, Nino porta il fratellino Useppe alla base partigiana, mentre si scopre che Eppetondo – il simpatico Giuseppe Cucchiarelli – è stato giustiziato.

“La Storia”, il cast della serie tv Rai

Di seguito il cast dell’adattamento televisivo de “La Storia”.

Soggetto di serie e soggetti di puntata di Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo;

Sceneggiatura di Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi;

Regia di Francesca Archibugi;

Tra gli attori Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea;

La produzione è di Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e Thalie Images.

Dove si può vedere “La Storia”, la nuova serie tv Rai

“La Storia” è disponibile su Rai 1 per quattro serate, ogni lunedì, a partire dall’8 gennaio. E’ inoltre disponibile su RaiPlay.