Israele, trovato tunnel dove era parte degli ostaggi

Un tunnel dove in precedenza è stata tenuta prigioniera, “in dure e inumane condizioni”, una parte di ostaggi di Hamas a Gaza: lo hanno scoperto – secondo il portavoce militare Daniel Hagari – i soldati sotto la casa di un dirigente di Hamas a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Nel tunnel – ad una profondità di circa 20 metri – è stata trovata una grande sala dove sono stati tenuti in cattività circa 20 ostaggi, alcuni di questi poi liberati. Trovati anche disegni fatti dalla bambina Emilia Aloni, anche lei rilasciata. Per entrare nella struttura – ha detto Hagari – i soldati hanno combattuto e ucciso miliziani di Hamas.

