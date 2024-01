I pasticceri d’Italia Conpait ancora una volta protagonisti al Sigep 2024

StrettoWeb

Tutto pronto ormai per l’ennesima partecipazione da protagonisti al Sigep 2024. Domani, sabato 20 gennaio, si apriranno le porte del 45′ Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè a Rimini. Da oltre 40 anni, Sigep è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del Foodservice Dolce e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Conpait, la Confederazione dei pasticceri italiani, dal 20 al 24 gennaio sarà presente al padiglione B4 – Stand 42. “Vi aspettiamo con i Maestri Conpait e i loro interessanti e dolcissimi laboratori”, è l’invito del presidente Angelo Musolino. “Siamo i custodi della pasticceria italiana”, assicurano.

Tantissimi laboratori previsti e molteplici occasioni di confronto e crescita, insieme a tutti i colleghi. Il programma completo ed i protagonisti possono essere consultati attraverso le pagine social di Conpait ed il sito web. “Una piazza d’incontro unica per dialogare con aziende e professionisti e per confrontarsi sugli scenari emergenti del comparto. Un’importante occasione di business, networking, aggiornamento professionale e condivisione. Cinque giorni per progettare insieme il futuro del settore”, spiega ancora Musolino.

Nel bellissimo stand Conpait spazio dunque ai dolci ed alle passioni dei pasticceri associati. “Formazione ed inclusione”, le due parole maggiormente utilizzate dal presidente per descrivere la Confederazione e l’impegno costante portati avanti in questi anni. Talk importanti, momenti di dibattito e presentazioni. Conpait e Sigep, ancora una volta, insieme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.