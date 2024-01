Con Gennaio scatta l’aumento degli stipendi di Sindaci e Assessori: boom-boom Falcomatà, guadagnerà più di un deputato

StrettoWeb

Dalla sospensione per il processo Miramare al ritorno di fine ottobre fino all’aumento dello stipendio che vede da questo mese di Gennaio Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, percepire poco meno di 14 mila euro lordi mensili: è un’escalation considerevole quella che vede protagonista il primo cittadino reggino negli ultimi due mesi, nonostante non sia ancora riuscito ad annunciare la Giunta comunale e stia litigando quotidianamente persino con il suo stesso partito.

Il 2024 – infatti – si apre con un aumento degli stipendi per gli amministratori locali grazie alla legge di Bilancio promulgata per il 2022 e scritta dal governo di Mario Draghi. Quest’anno infatti le indennità dei sindaci, soprattutto quelli delle Città Metropolitane, aumentano considerevolmente passando da 7 mila e 13 mila e 800 euro. Aumenti considerevoli anche per gli altri Sindaci e amministratori, ovviamente tutto questo in base ad un calcolo sul numero di abitanti come possiamo vedere nell’elenco a seguire (con i riferimenti dei principali comuni calabresi):

fino a 3.000 abitanti

da 3.001 a 5.000

da 5.001 a 10.000

da 10.001 a 30.000 (Castrovillari, Montalto Uffugo, Gioia Tauro, Acri, Palmi, Siderno, Isola di Capo Rizzuto, Cassano allo Jonio, San Giovanni in Fiore, Taurianova, Paola, Rosarno, Cirò Marina, Amantea, Villa San Giovanni, Locri, Scalea e Melito di Porto Salvo)

da 30.001 a 50.000 (Rende)

da 50.001 a 100.000 (Corigliano Rossano e Lamezia Terme)

da 100.001 a 250.000

capoluoghi di provincia fino a 50.000 (Vibo Valentia)

capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000 (Cosenza e Crotone)

capoluoghi di provincia oltre 100.000

capoluoghi di Regione (Catanzaro)

città metropolitane (Reggio Calabria)

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà arriverà quindi a guadagnare da questo mese 13.800 euro (lordi), una cifra enorme, superiore a quella di un deputato. In Calabria tra i Sindaci più ricchi ci sarà il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita che arriverà a 11 mila euro, poi il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, e il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo percepiranno 9.660 euro mensili. Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e di Lamezia Terme Paolo Mascaro invece percepiranno 6 mila euro.

Gli aumenti però riguarderanno anche i vicesindaci e gli assessori che nelle città metropolitane vedranno un’aumento da 5 mila euro a oltre 10 mila euro e da 4.500 euro a 8 mila euro.

Il vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti avrà uno stipendio di circa 10 mila euro a seguire il vicesindaco di Catanzaro, Giusy Iemma con circa 8 mila euro, il vicesindaco di Crotone e Sandro Cretella e di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna percepiranno 7 mila euro. Il vicesindaco di Corigliano Rossano Maria Salimbeni e di Lamezia Terme Antonello Bevilacqua percepiranno circa 4 mila euro.