Forza Italia, è la settimana dei congressi in Calabria. A Reggio presente il vicepremier Tajani | DATE

È la settimana dei Congressi di Forza Italia in Calabria. L’anno nuovo inizia con uno slogan che la dice tutta: “Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria”. Nel weekend, ogni provincia della sarà teatro degli incontri forzisti, con la presenza anche di big del Partito che verranno nella nostra regione per presiedere i congressi. Spicca la presenza del Segretario nazionale del Partito e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, che domenica sarà prima a Reggio Calabria e poi a Cosenza. A ciascuno degli incontri presiederanno il Coordinatore regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro, ed il Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto; prenderanno parte parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci ed amministratori.

Di seguito il calendario degli eventi:

Crotone , venerdì 12 gennaio, ore 15:30, presso l’Hotel “Lido degli scogli”

, venerdì 12 gennaio, ore 15:30, presso l’Hotel “Lido degli scogli” Catanzaro , sabato 13 gennaio, ore 10:30, presso l’Hotel “Guglielmo”

, sabato 13 gennaio, ore 10:30, presso l’Hotel “Guglielmo” Vibo Valentia , sabato 13 gennaio, ore 15:00, presso l’Hotel “501”

, sabato 13 gennaio, ore 15:00, presso l’Hotel “501” Reggio Calabria , domenica 14 gennaio, ore 9:30, presso l’Auditorium “Versace” del Ce.Dir.

, domenica 14 gennaio, ore 9:30, presso l’Auditorium “Versace” del Ce.Dir. Cosenza, domenica 14 gennaio, ore 15:00, presso “La Duchessa” Ricevimenti, in Località Menna (Zumpano)