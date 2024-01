Elezioni Europee: per SWG boom del Pd in caso di accordo con Cateno De Luca | DATI

StrettoWeb

Il Partito Democratico alleato con Cateno De Luca alle elezioni europee sarebbe un unione vincente e prolifica di voti. E’ quanto emerge da un sondaggio commissionato da Sud chiama Nord con la società SWG: come riporta l’Adnkronos, citando fonti parlamentari, “gira nelle chat dei deputati meridionali dem un sondaggio Swg che vedrebbe il Partito democratico al 24,2% nel collegio Isole (Sicilia e Sardegna), siglando un accordo politico, quindi usando solo il simbolo del Pd, con Sud chiama Nord”. Il Pd, secondo quanto emergerebbe dal sondaggio, nel collegio Isole, ad oggi è dato al 15%, mentre Sud chiama Nord al 6,4%. Insieme i due partiti totalizzerebbero il 24,2%, facendo il 2,8% in più della somma dei due partiti.

Anche nel collegio Sud, come riferisce sempre l’Adnkronos, l’intesa porterebbe consenso al Pd. I Dem sono dati dato al 17,9%, insieme al partito di De Luca dato all’1,4%, arriverebbe al 20,8%, ottenendo l’1,5% in più rispetto alla somma. L’intesa Pd – De Luca creerebbe problemi al Movimento 5 Stelle che perderebbe consensi.

Il Pd chiude le porte a De Luca

In un’intervista a “La Repubblica”, il segretario regionale del Pd Barbagallo, ha chiuso le porte ad un accordo con il leader di Sud chiama Nord: “La linea del Partito Democratico è quella di non schierare candidati di altri partiti. Vale per Cateno De Luca e per tutti gli altri”.

