Elezioni, De Luca sulle Europee: “dalla Sicilia all’Italia, pronti alla battaglia identitaria senza paura”

Le elezioni europee e la questione dell’Autonomia differenziata al centro della diretta social di Cateno De Luca. Dopo la chiusura del Pd, è arrivata anche quella del Movimento 5 Stelle: “Di Paola ha chiamato Danilo Lo Giudice – evidenza De Luca- e non accettano candidati esterni. Bisogna essere onesti che sia i grillini che Barbagallo sono stati corretti con noi”.

De Luca: “attendiamo Calenda”

“Sino al 31 gennaio attendiamo Azione e Calenda ma devono essere chiari con l’Autonomia, non facciamo accordi con chi si comporta come Ponzo Pilato. Vogliamo chiarezza, noi non svendiamo le nostre idee”, rimarca Cateno De Luca.

De Luca: “pronti alla battaglia identitaria”

“Una cosa vorrei che sia chiara: dal 1° febbraio si apre un’altra partita e noi, in caso, siamo pronti alla battaglia identitaria. Non abbiamo paura, lo abbiamo già fatto nel 2012 con Rivoluzione Siciliana, ero stato arrestato da poco, prendemmo l’1,5%, poi piano piano ci siamo rilanciati. In quel periodo ero sindaco di Santa Teresa di Riva. Non molliamo di un centimetro“, conclude Cateno De Luca visibilmente commosso.

