De Luca contro Calenda: “urge un chiarimento sull’Autonomia altrimenti niente accordo per le Europee”

Potrebbe saltare sul nodo dell’Autonomia Differenziata, l’accordo tra Sud chiama Nord e Azione per le imminenti elezioni europee di Giugno. In una diretta social, il leader Cateno De Luca, è schietto: “vogliamo un chiarimento ufficiale da Azione e da Calenda sull’Autonomia differenziata. L’ex ministro ha un comportamento ambiguo su questa norma e non è accettabile. Addirittura Gelmini ha votato a favore”, evidenza il sindaco di Taormina.

Cateno De Luca va giù duro: “non siamo disponibili a fare accordi svendendo la nostra dignità. Da soli? In caso faremo la nostra battaglia identitaria alle prossime europee. Non abbiamo paura”. “L’autonomia differenziata aumenterà le disuguaglianze tra cittadini. È una proposta che rischia di cambiare il sistema Italia così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Spero che i deputati e senatori del Sud si oppongano con forza”, conclude De Luca.

