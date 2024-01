Elezioni, il Pd risponde picche a De Luca: “pronti alla battaglia in solitaria”

StrettoWeb

Arrivano cattive notizie per Cateno De Luca direttamente dal segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, che dopo giorni di silenzio interviene su un eventuale accordo alle Europee con il sindaco di Taormina. “La linea del Pd nazionale e regionale -afferma Barbagallo a “La Repubblica- è quella di non ospitare candidati di altri partiti nelle proprie liste”. Il rappresentante dei Dem, invece, lascia più che uno spiraglio, in vista delle Regionali dove è in corso un’interlocuzione forte con M5S e Sud chiama Nord.

De Luca: “il Pd corretto, attendiamo Calenda”

Nella tradizionale diretta sui social, De Luca, evidenza: “il Pd è stato corretto con me. Barbagallo mi ha chiamato ieri sera per preannunciarmi la linea del Partito Democratico alle Europee. Adesso attendiamo entro il 31 gennaio Carlo Calenda anche se un messaggio di Vittorio Sgarbi, in nottata, mi ha fatto riflettere (‘con Azione non vai da nessuna parte’). In caso di risposta negativa – rimarca De Luca- le strade sono due: o fare una lista identitaria con esito incerto o non presentarci alle europee. Nella prima ipotesi servono tante risorse ed una battaglia dura che sicuramente non ci fa paura, considerando che in Sicilia, alle regionali, abbiamo preso 500 mila voti”, conclude De Luca.

