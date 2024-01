Elezioni, De Luca sul Pd: “ai Dem conviene ospitarci nelle sue liste, siamo il primo partito in Sicilia”

StrettoWeb

Argomento primario, in questi giorni, è sicuramente la collocazione di Sud chiama Nord alle elezioni europee del prossimo Giugno. Cateno De Luca è impegnato in numerose trattative ed incontri per definire la strategia. “Renzi può evitare di mandare emissari, la dignità prima di tutto. In Sicilia, l’ex premier, può candidare Dafne Musolino e comunque credo starà con Cuffaro e Miccichè”, evidenza De Luca.

“Entro il 31 gennaio decideremo cosa fare. Va avanti la trattativa con Calenda, in acontrario chiederemo al Pd di essere ospitati nelle loro liste. Credo che ai Dem convenga: alla fine siamo il primo partito in Sicilia e siamo l’unica possibilità per l’elezione del secondo eurodeputato. Dobbiamo andare oltre gli steccati ideologici per creare un progetto vincente e non un’ammucchiata contro le destre e le europee potrebbero essere una tappa importante”, conclude De Luca.

