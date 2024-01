De Luca sindaco di Giardini Naxos, Cateno lancia la sfida

StrettoWeb

Cateno De Luca è pronto a lanciare una sfida incredibile: andare alla conquista di un quinto comune. Dopo aver amministrato Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva, Messina, Taormina (oltre che la città metropolitana della città dello Stretto), adesso il leader di Sud chiama Nord vorrebbe candidarsi a sindaco di Giardini Naxos. Insomma, una cosa non da poco alla luce degli impegni anche per le imminenti Europee con sempre le Regionali siciliane sullo sfondo (il vero obiettivo di De Luca).

Quando si votera?

L’attuale sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha fatto ricorso alla sentenza del tribunale di Messina che lo ha dichiarato incompatibile e quindi decaduto e le elezioni comunali potrebbero slittare nel 2026, a scadenza naturale.

De Luca: “mi piacerebbe occuparmi di Giardini Naxos”

“Se si dovesse votare nel 2026, il lavoro difficile su Taormina l’avrò finito. A giugno prossimo, ad esempio, usciremo dal dissesto finanziario. In due anni, come ho già fatto a Messina, avrò finito il lavoro di riorganizzazione. Dico, dunque, da subito che mi piacerebbe occuparmi di Giardini Naxos e perché no posso decidere di scendere in campo ed affrontare un’altra realtà complicata”, rimarca Cateno De Luca.