Il Cosenza dura 76 minuti, la Cremonese la sblocca nel finale: è 1-0 allo Zini

Nulla da fare per il Cosenza, che a Cremona dura 76 minuti. La squadra di casa, la Cremonese, dopo lo 0-0 di buona parte di match riesce a sbloccarla nel finale su corner grazie a un colpo di testa di Antov. La classifica così si fa sempre più complicata, per la squadra di Caserta, che rimane fuori dai playout ma solo a +1 dal Lecco. Prestazione tutto sommato buona, allo Zini, per i rossoblu, che colpiscono, manco a dirlo, altri due pali, gli ennesimi di questa stagione in parte anche sfortunata.

La sfida vive sul filo dell’equilibrio anche sul piano delle occasioni. Partono bene i padroni di casa, che chiamano in causa Micai. Poi, col passare dei minuti, nella seconda fase del primo tempo è il Cosenza a prendere metri e a farsi vedere dalle parti del portiere locale. Di simil tenore anche il copione della ripresa, con il gol nel finale a sbloccare il match: corner, Antov salta più in alto di tutti e fa 1-0. Non manca la reazione del Cosenza, che nel recupero colpisce il legno con Marras dopo rimpallo fortuito. Ma finisce così.

Cremonese-Cosenza 1-0, il tabellino

MARCATORI: 76′ Antov

CREMONESE: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti (77′ Lochoshvili); Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vazquez (88′ Majer), Ghiglione (46′ Tsadjout); Zanimacchia (84′ Quagliata), Coda (46′ Okereke). A disp. : Brahja, Saro, Rocchetti, Quagliata, Della Rovere, Abrego, Ciofani, Afena-Gyan. All. : Stroppa

COSENZA: Micai; Cimino (74′ Rispoli), Camporese, Venturi, D’Orazio (62′ Frabotta); Praszelik (83′ Florenzi), Calò, Zuccon (62′ Voca); Marras, Tutino, Mazzocchi (83′ Crespi). A disp. : Lai, Castelnuovo, Marson, Meroni, Fontanarosa, Viviani, Zilli. All. : Caserta

ARBITRO: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Andrea Niedda di Orzieri. Quarto uomo: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Al VAR Gianpiero Miele della sezione di Nola, AVAR Marco Di Bello di Brindisi

NOTE – Ammoniti: Ravanelli, Praszelik, D’Orazio, Venturi, Collocolo, Florenzi, Okereke, Camporese. Recupero: 0′ pt – 5′ + 1’st

Risultati Serie B, 20ª giornata

Bari-Ternana 3-1

Cittadella-Palermo 2-0

Como-Spezia 4-0

Modena-Brescia 1-2

Sudtirol-Feralpisalò 1-0

Cremonese-Cosenza 1-0

Parma-Ascoli 1-1

Venezia-Sampdoria 5-3

Classifica Serie B

Parma 42 Como 38 Venezia 38 Cittadella 36 Cremonese 35 Catanzaro 33 Palermo 32 Modena 28 Brescia 28 Bari 26 Reggiana 24 Sampdoria 23 Sudtirol 23 Pisa 23 Cosenza 21 Lecco 20 Ternana 18 Ascoli 18 Spezia 17 FeralpiSalò 14