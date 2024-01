Cittanova, tutto pronto per un super evento di Padel: grande ospite il campione Tolito Aguirre

StrettoWeb

La Globo Padel Arena di Cittanova è lieta di annunciare un evento straordinario che si terrà sabato 13 gennaio 2024. In collaborazione con il rinomato giocatore di Padel, Leonel “Tolito” Aguirre, l’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di imparare dalle abilità e dall’esperienza di una vera leggenda del Padel. Tolito Aguirre, soprannominato l’extraterrestre, è uno dei giocatori più spettacolari nel mondo del Padel.

Il campione di Padel Tolito Aguirre alla Globo Arena di Cittanova, tutte le info sull’evento

Sarà presente alla Globo Padel Arena per condividere le sue abilità e i suoi segreti con tutti i presenti durante le clinic con i giocatori. Le clinic daranno l’opportunità ai giocatori di tutti i livelli di apprendere e migliorare le proprie abilità direttamente dal grande Tolito Aguirre. Sarà una lezione pratico-teorica, in cui Aguirre condividerà i suoi consigli e le sue strategie vincenti, aiutando i partecipanti a perfezionare il loro gioco.

L’evento si concluderà con una partita esibizione nella quale, oltre a Tolito Aguirre, parteciperanno i maestri Felipe Zambrano (della Globo Padel Padel Arena), Juan Brondo (RC Academy) e Alejandro Picotto (Green Padel Messina). Durante l’esibizione, Aguirre metterà in mostra la sua maestria nel gioco, mostrando le sue abilità mozzafiato e offrendo un’esperienza coinvolgente ai partecipanti. Sarà una vera e propria celebrazione del Padel nel suo più alto livello che, ne siamo certi, lascerà i presenti senza fiato.

L’evento si terrà presso la Globo Padel Arena di Cittanova, il più grande padel club indoor della provincia di Reggio Calabria che, con oltre 200 tesserati, rappresenta un punto di riferimento per il movimento padel calabrese. Sarà una giornata indimenticabile per gli amanti di questo sport, durante la quale avranno la possibilità di vedere un grande campione in azione ed apprendere da vicino le skills che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Gli appassionati di Padel, i giocatori e tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questo evento straordinario. Sarà un’occasione unica per vivere una giornata all’insegna del Padel e godere dell’incredibile talento di Tolito Aguirre.