Cateno De Luca sulla “compravendita” dei parlamentari: “la gente riconosce gli ipocriti dei salotti”

StrettoWeb

“Brindisi augurale di Capodanno a Santa Teresa di Riva. L’appuntamento di oggi mi permette di rinnovare la mia gratitudine alla comunità di Santa Teresa di Riva che mi ha sostenuto nei momenti difficili, offrendomi la possibilità di rinascere. Siamo impegnati in un progetto importante. Ogni passo verso il nostro obiettivo richiede il contributo di tutti. Avviamo la campagna di tesseramento e la creazione dei comitati per far crescere il nostro progetto, Sud chiama Nord”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Il 26% ottenuto il 25 settembre 2022 in occasione delle regionali è un segnale tangibile che dobbiamo trasformare in realtà. A chi si dedica alla compravendita dei parlamentari lancio un messaggio: la gente riconosce gli ipocriti dei salotti e sa distinguere chi ama veramente la propria terra da chi coltiva solo interessi personali. Per noi, essere qui oggi e aprire il nuovo anno tra la gente significa rinsaldare il nostro rapporto con la comunità”, conclude De Luca.