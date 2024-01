Catanzaro-Lecco 5-3, partita pazza e incredibile: grande spettacolo al Ceravolo per la prima del 2024

StrettoWeb

Se queste sono le premesse del 2024… allora ci sarà da divertirsi. Ormai lo abbiamo capito. Se si affrontano Catanzaro e Lecco, è spettacolo assicurato. Che sia in Lombardia o in Calabria, i gol sono tanti. E alcuni pure belli. E così, dopo il 3-4 dell’andata, questa sera al Ceravolo è 5-3. Vince sempre il Catanzaro, al termine di una partita pazza e fatta di rimonte e contro-rimonte. E’ la prima gara in Serie B del 2024 e non poteva esserci esordio migliore. La squadra di Vivarini si rilancia dunque in classifica bagnando bene il nuovo anno, dopo che aveva chiuso il vecchio con tre stop di fila.

Catanzaro-Lecco 5-3, la cronaca della partita

Nel primo tempo si verifica ciò che ormai non è più un caso, ma comincia a diventare una costante: il Catanzaro segna, ma poi si fa rimontare. La gara, ancora una volta, sembra in discesa. Intorno al quarto d’ora, infatti, i padroni di casa passano: corner, la palla attraversa tutta l’area, Verna col piattone al volo buca il portiere e fa 1-0. Ecco, qui si la squadra di Vivarini si spegne. Blackout. Pensa di poter gestire, non lo fa. E il Lecco in pochi minuti la ribalta con un micidiale uno-due. Prima Di Stefano beffa Fulignati in stile calcetto, poi Lemmens salta più in alto dell’avversario e di testa la ribalta. Catanzaro frastornato, così si chiude il primo tempo.

Che la partita fosse accesa e vibrante si era però capito sin da subito. E l’approccio del Catanzaro, al rientro dagli spogliatoi nella ripresa, è ottimo, sicuramente migliore della seconda parte del primo tempo. Con la stessa forza con cui il Lecco l’aveva ribaltata, il Catanzaro la contro-ribalta: prima Sounas fa 2-2 con una girata da attaccante consumato, poi Iemmello manda i vantaggio i giallorossi con un tap-in a pochi metri dalla porta. Finita? Macché! Catanzaro-Lecco è una partita pazza. E così, poco dopo il 3-2, arriva il nuovo pari. Cross dalla sinistra, Novakovich stacca di testa e rimette tutto in equilibrio. Sei reti in meno di un’ora. Spettacolo! E c’è intensità, velocità, aggressività e squadre offensive. E… un altro gol. Iemmello e Sounas ancora protagonisti. Si scambiano i ruoli: il bomber fa l’assistman e il greco segna di testa da zero metri, per la sua doppietta personale (prima in carriera in Serie B). E’ 4-3! Nel finale, quando sembrava che le difese si fossero serrate, ecco l’ultima rete della sfida, che chiude i conti: Biasci fa gol da terra con le ultime energie e nell’occasione si fa anche male. Ma finisce così: 5-3. Il Catanzaro aggancia il Cittadella al quarto posto in attesa delle gare di domani.

Catanzaro-Lecco 5-3, il tabellino

Marcatori: 17’ pt Verna (C), 25’ pt Di Stefano (L), 29’ pt Lammens (L); 2’, 20’ st Sounas (C), 7’ st Iemmello (C), 10’ st Novakovic (L), 43’ st Biasci (C).

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katrseris (15’ st Situm), Brighenti, Scognamillo, Krajnc (29’ st Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (15’ st Pompetti), Vandeputte (41’ st Stoppa); Iemmello (29’ st Ambrosino), Biasci

A disposizione: Sala, Borrelli, D’Andrea, Belpanno, Oliveri, Veroli, Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lemmens (34’ st Salcedo), Lepore (51’ st Guglielmotti) , Marrone, Bianconi; Ionita, Crociata, Sersanti; Di Stefano (1’ st Giudici), Novakovic, Buso

A disposizione: Bonadeo, Saracco, Celjak, Eusepi, Salomaa, Battistini, Louakima, Galli

Allenatore: Bonazzoli

Arbitro: Maresca

Assistenti: Trinchieri – Belsanti Quarto ufficiale: Vogliacco

Var: Meraviglia

Ass: Di Martino

Angoli: nove Catanzaro, quattro Lecco

Recupero: 3‘ pt; 7’ st

Ammoniti: 20’ pt Lammens (L), 22’ pt Scognamillo (C), 6’ st Sounas (C), 21’ st Krajnc (C).

Classifica Serie B

Parma 41 Venezia 35 Como 35 Catanzaro 33 Cittadella 33 Cremonese 32 Palermo 32 Modena 28 Brescia 25 Sampdoria 23 Bari 23 Reggiana 23 Pisa 22 Cosenza 21 Sudtirol 20 Lecco 20 Ternana 18 Ascoli 17 Spezia 17 FeralpiSalò 14