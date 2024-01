Parte da Catanzaro l’edizione 2024 delle “Giornate della Vista”

StrettoWeb

Tornano anche nel 2024 le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, l’iniziativa che offre accesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti e occhiali da vista dove necessario. Dal 15 al 26 gennaio presso il Palazzo delle Esposizioni “Ex STAC”, in piazza Matteotti, oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal Dott. Vincenzo Scorcia, Professore Ordinario di Oftalmologia, direttore Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Lo spazio ospiterà, infatti, una clinica oculistica e un laboratorio ottico, attrezzati grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor Italia, per effettuare visite oculistiche complete al termine delle quali ottici esperti, individuati tra i professionisti volontari della zona, troveranno la migliore soluzione visiva in base alla propria prescrizione. A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali ci saranno i volontari di EssilorLuxottica, che partecipano all’attività donando un giorno di ferie.

“Ci auguriamo che le Giornate della Vista possano continuare a crescere per aiutare tante persone in difficoltà. Crediamo che la vista sia un diritto e vogliamo sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza di prendersene cura, offrendo una risposta immediata, gratuita e concreta a chi ha più bisogno. Anche nel nostro Paese si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale per tutti, dai connazionali in difficoltà ai migranti. Abbiamo voluto cominciare il 2024 proprio da Catanzaro perché fa parte di un territorio, quello calabrese, particolarmente fragile anche a causa dei numerosi sbarchi registrati sulle sue coste”.

“Per questo, siamo orgogliosi di inaugurare in questa sede la collaborazione con UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con la quale lavoreremo insieme in più occasioni quest’anno ,oltre che consolidare il lavoro con i medici oculisti e le associazioni del territorio che sono di fondamentale importanza per raggiungere chi ha più bisogno” spiega il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina.

La clinica oculistica è stata inaugurata alla presenza del Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Emma Staine. Il Comune di Catanzaro ha patrocinato l’iniziativa che è stata realizzata anche con il supporto di importanti associazioni quali Comunità di Sant’Egidio, UNHCR, Fondazione Città Solidale, Emmaus Catanzaro, Cooperativa Sociale Atlante, Comunità Progetto Sud, Centro Insieme Caritas, Associazione Eden.

“Non abbiamo esitato, anzi siamo stati ben lieti di dare il patrocinio del Comune e concedere gratuitamente i locali della palazzina Ex-Stac per lo svolgimento dell’iniziativa – afferma il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Il valore sociale ed etico delle Giornate della Vista, promosse meritoriamente da Fondazione OneSight EssilorLuxottica, è fuori discussione e noi pensiamo che tra i doveri ineludibili delle Istituzioni vi sia anche quello di favorire con gli strumenti a nostra disposizione la buona riuscita di questo tipo di eventi”.

“I progetti volti ad aumentare la consapevolezza sui disturbi visivi, specialmente di coloro che sono più fragili e vulnerabili, sono particolarmente significativi per me. È cruciale – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine – lavorare insieme per rispondere ai bisogni esistenziali, considerando le diverse dimensioni corporea, psichica e sociale. Dare la possibilità alle categorie più fragili di sottoporsi a visite mediche e di poter contare su un sostegno concreto per vedere meglio rappresenta un segno di grande solidarietà e responsabilità“.

“Il numero dei rifugiati nel mondo continua ad aumentare sempre più. L’UNHCR stima siano 114 milioni le persone nel mondo costrette a fuggire a causa di violenze, conflitti ed effetti dei cambiamenti climatici. A fronte di questo incremento, esiste tuttavia un forte gap tra i bisogni, generati in particolare dalle ultime crisi in Ucraina e Medio Oriente, e i fondi a disposizione. Per affrontare questa sfida non esistono facili soluzioni, ma serve uno sforzo comune che coinvolga diversi attori in campo”.

“Siamo per questo onorati di poter collaborare con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia allo scopo di offrire un servizio fondamentale ai rifugiati che ne hanno bisogno. Questa partnership si inserisce in una collaborazione globale più ampia che ha l’obiettivo di raggiungere nei prossimi quattro anni con servizi per la vista migliaia di rifugiati in diversi paesi del mondo.”, ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati.

“La vista è un bene da tutelare per tutti. Le “Giornate della Vista” nascono con l’obiettivo di sottoporre a visite oculistiche i più bisognosi e fornire, dove necessario, occhiali gratuiti per la correzione dei difetti visivi; la prevenzione è uno strumento utile solo se coinvolge tutti”. Queste le parole del Dottore Vincenzo Scorcia, Professore Ordinario di Oftalmologia, direttore Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

Nel 2024, le Giornate della Vista faranno tappa a Firenze (19 Febbraio – 1 Marzo), Trieste (18 – 28 Marzo), Torino (8 – 19 Aprile), Pescara (15 – 24 Maggio), Cagliari (4 – 14 Giugno), Palermo (9 – 25 Settembre), Milano (1 – 31 Ottobre), Belluno (11 – 22 Novembre), Roma ( 9 -20 Dicembre). Con dieci città in dieci mesi, le “Giornate della Vista” della Fondazione garantiranno a circa 7.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.

Nel 2023, le Giornate della Vista hanno garantito a 6.838 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità, 4.613 hanno ricevuto un occhiale da vista e sono stati donati 1.306 occhiali da sole a tutti i bambini partecipanti. Agli oltre 1.000 pazienti con patologie oculari è stata offerta una assistenza di secondo livello nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Complessivamente, nel 2023 le persone svantaggiate che hanno avuto un miglioramento della propria condizione visiva attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, sono state circa 17,500.