Che Capodanno! Oltre 6 milioni di telespettatori per Crotone | GALLERY

Un successo senza eguali, la Calabria al centro della scena con Crotone capofila. Il Capodanno Rai, in diretta da Piazza Pitagora con la trasmissione “L’anno che verrà” ha fatto centro: pubblico entusiasta, grandi artisti sul palco e un countdown da brividi. Senza mai dimenticare la Calabria e le sua bellezze, le cui immagini aprivano e chiudevano gli spot pubblicitari. Musica, divertimento, risate e tanto show: la ricetta dello “chef” Amadeus, al suo nono Capodanno in Rai, è piaciuta a tutti.

Spazio alla musica italiana, dalle hit più recenti ai grandi classici che accompagnano il countdown di fine anno: da Annalisa ai The Kolors, da Sangiovanni a Dargen D’amico, passando per l’iconico Malgioglio, i Cugini di Campagna e i Ricchi e Poveri. Menzione d’onore a Nino Frassica che, con genialità, ha saputo unire la gag comica alla musica. E poi ancora, grande omaggio a Mia Martini da parte de Il Volo e l’incantevole “Almeno tu nell’universo”. E, infine, un medley dedicato al crotonese Rino Gaetano (anche se, in questo caso, forse ci aspettavamo di più). Nulla da dire però sulla riuscita dello show, brillantemente portato a casa dalla città di Pitagora.

Occhiuto: “successo straordinario, oltre il 40 % di share”

Il governatore Roberto Occhiuto ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento. “La serata di ieri è stata un successo straordinario. La città di Crotone ha mostrato al Paese il suo calore, il suo entusiasmo, la sua voglia di rinascita. Amadeus è stato l’architetto perfetto di un grande evento che ricorderemo per sempre. E poi i dati degli ascolti televisivi, che ci danno la percezione plastica di una scommessa vinta”.

“L’Anno che Verrà, in onda su Rai 1 da Piazza Pitagora, ha conquistato il 40,1% di share medio, la Calabria – con il concerto e con i passaggi promozionali che hanno raccontato le eccellenze delle cinque province della nostra Regione – è entrata in una sola serata nelle case di 6.202.000 italiani. Nel picco di ascolto, a cavallo della mezzanotte, lo share è stato del 60,7%, con 9.997.000 telespettatori. Grazie di cuore ai crotonesi, alla Rai, ai miei collaboratori, e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”.

Il sindaco di Crotone: “è stato magico”

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha voluto ringraziare tutti per la bellissima esperienza nella sua magnifica città. “È stata una notte bellissima, magica. Grazie ad un lavoro di squadra, ad una sinergia istituzionale che ha consentito di presentare all’Italia e al mondo Crotone in tutta la sua bellezza. Ringrazio la Regione, il presidente Occhiuto, Calabria Film Commission, la Rai ed Amadeus che ha avuto parole dolcissime per la nostra città“.

“Un lavoro di squadra, dalla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco. E poi la Protezione Civile, la Croce Rossa, Akrea, la nostra Polizia Locale, i nostri tecnici, i nostri operai e dipendenti. Una presenza discreta ed efficace che ha consentito che la festa si svolgesse senza problemi. Una organizzazione che ha ribaltato tanti stereotipi e che ha dimostrato che anche a queste latitudini si può fare qualcosa di grande e di bello“.

“Ma il ringraziamento più sentito va ai miei concittadini. Avete dato una prova di civiltà e di responsabilità che ha consentito che l’evento si svolgesse in sicurezza e senza alcun disordine. Grazie per la grande partecipazione, per l’entusiasmo, per il calore che attraverso gli schemi televisivi avete trasmesso all’intero paese. Leggere sui vostri volti la felicità, vedere i vostri sorrisi mi ha commosso. Grazie di cuore, buon 2024. Insieme continuiamo a cambiare e a far crescere la nostra città”.