Calabria, auto si scontra con un furgone e prende fuoco

StrettoWeb

Terribile incidente in provincia di Vibo Valentia: un’auto si è scontrata con un furgone e ha preso improvvisamente fuoco. Il sinistro è avvenuto questa mattina nel comune di San Costantino Calabro all’incrocio di Nao: all’interno della macchina viaggiavano una mamma di 50 anni e sua figlia le quali, dopo l’impatto, hanno fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo prima che prendesse fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale per i rilievi del caso. Mamma e figlia sono stante prontamente soccorse e trasportate all’ospedale del capoluogo: la donna ha riportata un trauma cranico con dolore alla spalla sinistra, la piccola invece è rimasta illesa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.