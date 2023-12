Reggio Calabria per Pd e Dp va tutto bene: “siamo vicini e leali al sindaco Falcomatà”

StrettoWeb

“Siamo su scherzi a parte, abbiamo giocato per oltre due mesi“. E’ quanto si evince dalle parole in consiglio comunale a Reggio Calabria da parte dei rappresentati di Partito Democratico e Democratici e Progressisti, il gruppo. Insomma, il “terzo tempo” che non parte, attività amministrativa praticamente bloccata e comunque fatta male (vedi il Natale), litigi e trattative infinite, però va tutto bene.

Il capogruppo del Pd, Giuseppe Sera, nel suo intervento, ha detto: “c’è una discussione in atto con il nostro sindaco Falcomatà. Non accettiamo lezioni di politica da nessuno. Perchè bisogna avere fretta nel fare la giunta? Il sindaco lo sa che il partito è vicino alla sua figura”.

Antonino Castorina, che da poco ha lasciato il Pd per passare al gruppo di De Gaetano, ha sottolineato: “massima lealtà al sindaco Falcomatà e all’amministrazione comunale. C’è un malessere da parte del nostro gruppo ma parlando e lavorando i problemi passano”. Insomma, per i rappresentanti della maggioranza va tutto bene, è tutto normale quello che sta succedendo nell’amministrazione comunale.